Tatiana Chirana, referent la Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Constanta, averea si interesele (DOCUMENTE)

- Conform declaratiei de avere, depusa in 2022, aferenta anului fiscal 2021, Emilia Valeanu nu detine terenuri in posesie Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si…

- bull; Contraamiralul de flotila Marcel Neculae este comandantul Flotilei Fluviale "Mihail Kogalniceanu"bull; In declaratia de avere depusa in 2022, contraamiralul de flotila a mentionat un apartament, o casa de locuit, o casa de vacanta si o masina.bull; Marcel Neculae a declarat si un credit bancar.…

- bull; Contraamiralul de flotila Valentin Iacoblev este comandantul Comandamentului Componentei Navale "Viceamiral Ioan Georgescu".bull; In declaratia de avere depusa in 2022, contraamiralul de flotila a mentionat doua terenuri, doua apartamente, o casa de locuit, un autoturism, active financiare, dar…

- Alaturi de sot, Mirela Cristina Grumazescu detine doua apartamente si doua autoturisme Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum…

- bull; Carmina Rodica Tapus este sef serviciu Relatii Publice si Achizitii la Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Carmina Rodica Tapus a mentionat un apartament.bull; In declaratia de interese, Carmina Rodica Tapus a precizat calitatea de…

- bull; Daniel Darea este membru in Consiliul de Administratie al Confort Urban SRL.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Daniel Darea a mentionat un apartament si un credit bancar.bull; In declaratia de interese, Daniel Darea a precizat calitatea de membru administrator CA la Confort Urban. Cotidianul…

- In declaratia de interese completata pentru anul 2022, Dan Emilian George a mentionat ca detine un apartament si doua autoturisme Toate bunurile mobile detinute au fost dobandite prin contracte de vanzare cumparare Venitul anual realizat de seful biroului tehnic de la ARSVOM s a ridicat in ultimul an…

- bull; Serban Toader este director general adjunct al Directiei Generale Politia Locala Constanta. bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Serban Toader a mentionat un apartament si un autoturism.bull; In declaratia de interese, Serban Toader a inscris calitatea de membru al Sindicatului Liber al…