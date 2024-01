Tati part-time, de azi în cinema Filmul ”Tati part-time” va fi disponibil de azi in cinema. Protagonista comediei este fiica Andrei Maruța, Eva, care interpreteaza rolul Mayei. Comedia romaneasca prezinta in prim plan relația dintre Iustin, un avocat tanar, și fina acestuia, Maya. ”E un film plin de umor si emoție de fapt” Din distribuția filmului ”Tati part-time” face parte și actrița Raluca Aprodu, care joaca rolul Sanzianei. Vedeta susține ca filmul este unul de interes pentru toata lumea. „Chiar daca nu aș fi jucat in film, m-aș fi dus sa-l vad. Subiectul filmului cred ca este de interes pentru toata lumea: și pentru cei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

