Stiri pe aceeasi tema

- Nordul Franței și Madridul intra in zona roșie de coronavirus, cel mai probabil, miercuri dimineața, astfel ca romanii care vin din acele zone vor intra in carantina instituționalizata, a declarat, marți seara, Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații.Tataru a anunțat, la Digi24,…

- Cei doi angajați de pe ambulanța care l-a preluat de la domiciliu pe barbatul din București depistat pozitiv pentru COVID-19, au fost puși sub izolare și urmeaza sa fie testati pentru a vedea daca au contactat virusul, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații, potrivit mediafax.Tataru…

- 38 de persoane sunt in carantina in acest moment in Romania, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca cei 5 pacienti internati se simt bine. Baiatul de 16 ani, internat ieri, in continuare nu are sintome. 23 de probe se lucreaza azi la Timisoara, contacti ai…

- 38 de persoane sunt in carantina in acest moment in Romania, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca cei 5 pacienti internati se simt bine. Baiatul de 16 ani, internat ieri, in continuare nu are sintome. 23 de probe se lucreaza azi la Timisoara, contacti ai…

- 38 de persoane sunt in carantina in acest moment in Romania, a declarat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca cei 5 pacienti internati se simt bine. Baiatul de 16 ani, internat ieri, in continuare nu are sintome. 23 de probe se lucreaza azi la Timisoara, contacti ai…

- Nu exista niciun caz confirmat de infectare cu coronavirus in Romania, iar testele celor 13 persoane din Gorj, care au intrat in contact direct cu italianul bolanv, sunt negative. Raed Arafat și secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, au susținut o conferința de presa pe tema unei eventuale…

- Romania nu s-a confruntat cu un caz de coronavirus pana acum, deși zvonuri apar zilnic. Autoritațile au infirmat toate cazurile in care au fost alertate și continua campania de informare a populației privind masurile de protecție care trebuie luate.Coronavirusul nu a ajuns in Romania, anunța autoritațile.…

- Toti romanii care vin in tara din cele doua regiuni din Italia unde este carantina din cauza coronavirusului - Lombardia si Veneto - vor fi plasati automat in carantina timp de 14 zile in Romania, indiferent daca prezinta sau nu simptome, a declarat duminica pentru HotNews.ro Nelu Tataru, secretar de…