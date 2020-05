Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a afirmat luni ca dupa 15 mai declaratia pe propria raspundere in cazul deplasarii in afara localitatii de domiliciu va fi „deocamdata” verbala. „Dupa 15 mai se poate iesi din localitate doar din motive bine intemeiate, mergem sa ingrijim pe cineva – un copil, o persoana…

- Ministrul Sanatatii a precizat ca pentru "evenimente restranse in familie" sau pentru efectuarea unor munci agricole in afara localitatii se va putea iesi din localitate. Oamenii trebuie sa dovedeasca, insa, unde se duce, prin furnizarea adresei, prin prezentarea unui act de identitatea, conform…

- Ministrul Sanatații a declarat luni ca numarul de imbolnaviri din țara noastra este in faza de platou și se spera ca de saptamana viitoare numarul imbolnavirilor sa scada. Acesta a reiterat ca dupa 15 mai vom putea circula in localitate fara declarație pe proprie raspundere, dar ca pentru a calatori…

- Proiectul cu masuri ce vor fi luate in starea de alerta, dupa 15 mai, se refera și la amenzi. Sancțiunile vor fi date in baza Ordonanței 2/2001, a anunțat Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului, dupa ședința de Guvern de luni. Potrivit ordonanței menționate, „prin legi, ordonanțe sau hotarari ale…

- Amenzile vor continua și pe durata starii de alerta! Vor fi date sancțiuni pentru abaterile comise pe durata starii de alerta, a anunțat Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului, dupa ședința de Guvern in care a fost adoptat proiectul de lege cu masuri care vor fi luate dupa 15 mai, cand expira starea…

- Regimul contraventiilor s-a schimbat si a fost pus in acord cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, prin proiectul de lege pentru reglementarea starii de alerta. "In baza acestui proiect de lege s-a schimbat regimul contraventiilor astfel incat regimul juridic al contraventiilor este asimilat…

- Pe perioada starii de altera, regimul juridic al contravențiilor este asimilat și pus in aport cu prevederile Ordonanței 2/2001 ( privind regimul juridic al contravențiilor ) pentru a evita situația ivita in contextul in care regimul contravențiilor stabilit in baza Ordonanței 1/1999 a fost declarat…

- A fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de Urgenta pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența. Ce mai importanta prevedere vizeaza majorarea substantiala a amenzilor pentru cei care nu respecta…