- Mutarea fostului europarlamentar a fost dezvaluita de sora premierului, Rachel, in noua sa carte. Aceasta a sustinut faptul ca tatal ei „se indreapta spre a deveni cetațean francez, deoarece mama sa se nascuse la Versailles, iar bunica lui fusese la Paris". Citeste si: Boris Johnson, implicat…

- Jaguarul lui Boris Johnson a fost tamponat de un vehicul al dispozitivului de securitate dupa o busculada a unor protestatari kurzi care au patruns pe o strada din fața parlamentului. Masina lui Johnson parasea cu antemergatori ai politiei incinta Palatului Westminster atunci cand un manifestant a…

- Cantareata si actrita uruguayana Natalia Oreiro a solicitat cetatenia rusa, dupa cum a marturisit artista intr-un interviu, relateaza luni EFE, conform Agerpres.Natalia Oreiro, care a vizitat pentru prima oara in Rusia in 2001, iar de atunci a calatorit in aceasta tara practic in fiecare an, a declarat…

- Boris Johnson nu este inca 'in afara pericolului' si trebuie sa-si 'dea timp' pentru a-si reveni dupa infectia cu coronavirus, a declarat vineri tatal premierului britanic, Stanley Johnson, intr-un interviu la BBC, transmite AFP. Boris Johnson, in varsta de 55 de ani, a…

- Premierul britanic, Boris Johnson, trebuie sa se odihneasca dupa ce a fost scos de la terapie intensiva, joi, a spus tatal sau, Stanley Johnson, intr-un interviu la BBC. Trebuie sa se odihneasca. Din cate inteleg, a fost transferat de la terapie intensiva intr-o sectie de recuperare, dar nu cred ca…

- Ministrul de stat in guvernul britanic, Michael Gove, considerat practic numarul doi al cabinetului premierului Boris Johnson, a decis sa se autoizoleze, intrucat un membru al familiei prezinta simptome de COVID-19, a transmis marti postul de televiziune ITV, citat de Reuters. Gove, care…

- Boris Johnson a ajuns pe mana medicilor dupa ce starea sa nu s-a ameliorat in ultimele 10 zile. Din contra, premierul britanic are in continuare simptome specifice COVID-19, in special febra, mai arata sursa citata.Acum 10 zile, premierul britanic a anuntat pe Twitter ca are simptome usoare de COVID-19…

- Tatal premierului britanic Boris Johnson contesta hotararile luate de autoritați pentru limitarea raspandirii coronavirusului. In plus, acesta dorește sa depuna cerere pentru a obține cetațenie...