Stiri pe aceeasi tema

- Tatal Madalinei Manole, Ion Manole, este infectat cu Covid-19, iar starea sa de sanatate este foarte grava. El se afla internat in spitalul din Ploiești și respira doar cu ajutorul aparatelor, potrivit click.ro. Potrivit informațiilor care circula in presa, Ion Manole ar fi fost depistat pozitiv in…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 47.053 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1151 de noi imbolnaviri. In acelasi timp sunt inregistrate 2.206 de decese, din care 33 in ultimele 24 de ore. 26.128 de persoane s-au vindecat.…

- Zeci de cadre medicale de la Spitalul Judetean din Galati s-au infectat cu noul coronavirus. Au fost depistați pozitiv pentru COVID-19 și mai mulți pacienți ai spitalului, iar o secție medicala a fost inchisa, relateaza Mediafax.Citește și: COVID-19 face ravagii: India a depașit Rusia la numarul…

- Conducerea spitalului iși restrange activitatea, astfel incat sa poata opri focarul de infecție. 10 pacienți au fost testați pozitiv cu COVID-19 la Clinica de Cardiologie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!