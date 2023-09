Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment sunt slabe sansele ca Mihai Pascu sa scape, avand in vedere ca - aflandu-se deja sub control - a comis o alta infractiune. Vorbim aici despre faptul ca i-a lovit cu scuterul pe jurnalisti in momentul in care a iesit, saptamana trecuta, de la audierile de la DIICOT. Drept urmare, el este…

- Tatal lui Vlad Pascu, tanarul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri in 2 Mai, a fost plasat sub control judiciar in urma perchezițiilor de joi, pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dupa ce polițiștii au descoperit in locuința sa mai multe cartușe depozitate necorespunzator.

- Tatal lui Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat sub influenta drogurilor care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, ar fi fost plasat sub control judiciar, conform Antena 3.Sursa citata spune ca masura a fost impusa pentru ca acasa la tatal lui Vlad Pascu a fost gasita muniție…

- Informații de ultim moment! Tatal lui Vlad Pascu a fost plasat sub control judiciar. In aceasta dimineața, anchetatorii au facut percheziții și au gasit arme și muniție, conform surselor judiciare.

- Tatal lui Vlad Pascu , drogatul care a ucis doi tineri și a ranit alți trei este sub control judiciar, potrivit surselor citate de Realitatea PLUS. Masura a fost luata in urma perchezițiilor facute de Poliție și DIICOT joi dimineața la persoane din anturajul tanarului drogat Vlad Pascu care a provocat…

- Magistratii de la Judecatoria Constanta au decis condamnarea in prima instanta a unui barbat la pedeapsa de 8 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de viol in forma continuata.Tot in acest dosar, o femeie a luat un an de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente.Instanta…

- Urmatorul termen a fost stabilit pentru data de 10 noiembrie. Cristian Cioaca poate atacata sentinta in termen de 3 zile de la data pronuntarii ei.Este a doua cerere de eliberare de eliberare conditionata depusa de fostul politist si respinsa de jucatori , dupa ce prima i-a fost respinsa in mai.Cioaca…

- Judecatorii au luat primele masuri in dosarul deschis in scandalul azilelor pentru varstnici. Patru inculpati au fost arestati preventiv. Printre acestia, administratorul unui centru, Stefan Godei, fost vice-presedinte a Tineretului PSD.