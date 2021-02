Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la atentatul rasist de la Hanau, in care si-au pierdut viata noua persoane, toate de origine straina, rudele victimelor asteapta inca sa li se faca dreptate. Printre ei si Niculescu Paun, tatal unui erou.

- O patrula de poliție a urmarit marți, pe autostrada A4, in Germania, o duba care șerpuia de pe o banda pe alta, in dreptul intersecției Nohra, spre Dresda, reușind sa opreasca vehiculul dupa cațiva kilometri, scrie portalul de știri regionale TAG24 . Angajații Biroului Federal pentru Transportul de…

- Un roman a fost judecat și condamnat, luni, dupa ce a jefuit un magazin Lidl, in decembrie 2019, scrie Bild. Romanul a reușit sa plece dintr-un supermarket Lidl din Tauberbischofsheim cu aproape 57 de mii de euro pe care i-a luat dintr-un seif cu ajutorul unui aspirator. In timpul procesului, acesta…

- Romanul, impreuna cu inca 3 indivizi, a amenințat-o pe caserița cu un pistol de jucarie, au aspirat banii din seif și au plecat. Deși planul inițial era ca banii sa fie imparțiți in mod egal intre talhari, romanul a luat mare parte din suma și a disparut. Dupa ce a fost prins de polițiști, barbatul…

- Cei 150 de muncitori care lucreaza la salubritate stradala in Cluj-Napoca se tem ca vor fi dați afara, dupa ce SC Rosal nu va mai face operațiunea de salubrizare stradala. Operațiunea de salubrizare a fost preluata de SC Supercom, care nu a spus ce va face cu oamenii. Semnatarii scrisorii de protest…

- Autorul britanic a publicat 25 de romane și un volum de memorii. Volumul „Spionul care a iesit din joc” s-a vandut in peste 20 de milioane de exemplare și l-a facut celebru.Celebrul romancier britanic John le Carre a murit la varsta de 89 de ani, dupa o scurta batalie cu pneumonia, anunța BBC. "Cu…

- Un roman care lucreaza la o asociație din Germania vorbește despre problemele muncitorilor sezonieri: „In criza asta am avut ocazia sa aratam realitatea de sub preșul bunastarii”.Marius Hanganu are 36 de ani, traiește in Nurnberg și este consilier la Faire Mobilitat, o organizație germana care se ocupa…