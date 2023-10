Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Pascu, tatal lui Vlad Pascu, soferul drogat care a omorat 2 tineri la 2 Mai si a bagat in spital alti 3 oameni, a vorbit, in premiera, despre situatia in care se afla familia sa. Toata familia Pascu s-a ales cu dosare. Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din stațiunea […]…

- Miruna Pascu, mama șoferului de 19 ani care, drogat fiind, a ucis doi tineri in stațiunea 2 Mai, a fost arestata preventiv. Femeia este acuzata de procurori ca ar fi amenințat o tanara din anturajul fiului sau ca va face publice date compromițatoare despre ea daca il va denunța pe acesta, scrie Hotnews.…