Stiri pe aceeasi tema

- Katia, fetița de 12 ani care a câștigat anul trecut concursul Next Star, lanseaza piesa Without Me, chiar de Ziua Copilului. Cu piesa noua, Katia vorbește despre iubire ca un matur: ”Este o poveste imaginara despre mine, deoarece la cei 12 ani ai mei nu…

- Scandalul "cap de porc" din TVR, la un pas de o noua explozie. Dupa ce saptamana trecuta facea publice noi inregistrari cu sefa TVR Doina Gradea care jigneste angajatii postului public de televiziune, Dragos Patraru a anuntat, astazi, pe Facebook. ca maine, in cadrul audierii din Parlament, va pune…

- Theo Pasa, machedonul care a tinut primele pagini ale ziarelor zile intregi dupa zvonul cum ca ar avea o relatie cu Simona Halep, vorbeste, pentru prima oara, atat despre ceea ce s-a vehiculat, cat si despre viata acestuia, scrie spynews.ro. A parasit Romania in urma cu mai bine de 17 ani, iar de…

- Incepand cu ora 13:00, JO vine la „Interviurile Libertatea” pentru a intra in direct cu cititorii noști. Cantareața, care și-a lansat de curand single-ul „In lipsa ta” vine sa ne povesteasca cum a fost la filmari, dar mai ales care a fostr traseul ei in muzica și cine a ajutat-o sa devina astazi una…

- A trecut aproape un an de cand Denisa nu mai este cu ei, insa Emilian Raducu, tatal Denisei, nu-si poate reveni din soc. Distrus de durere si cu un gol imens in suflet, barbatul a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars, in care a vorbit cu greu despre ce traieste acum de cand nu o mai…

- „Iluzia” sustinerii neconditionate a luptei impotriva coruptiei de catre societate, sub lupa unei celebre judecatoare. Este vorba despre președintele Tribunalului Timiș, judecatoarea Adriana Stoicescu, unul dintre magistrații care indraznesc sa analizeze critic probleme justiției din Romania. Intr-o…

- Jurnalistul Sorin Rosca Stanescu sustine ca poseda si ca va publica documente si chiar si fotografii care vor rasturna intreg scandalul protocoalelor incheiate de SRI. Invitat la Romania TV, ziaristul a precizat ca in fotografii, realizate in urma cu doar 4 ani, apar atat procurori, cat si judecatori,…