Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Caracal candideaza din nou tot din partea PSD, deși renunțase la toate funcțiile din partid, dupa explozia devastatoare de la stația GPL, deținuta de fiul sau in Crevedia. Șase persoane au murit atunci și alte 50 au fost ranite. Și tot atunci Marcel Ciolacu declara ca primarul nu va mai…

- Ion Doldurea vrea un nou mandat la Primaria Caracal. Edilul și-a anunțat intenția de a candida din partea PSD pentru ravnita funcție. Anunțul primarului este unul surprinzator, mai ales, in contextul in care, la momentul producerii exploziei din Crevidia, acesta anunța ca se autosuspenda din toate…

- Ion Doldurea susține ca a luat decizia de a candida pentru un nou mandat dupa ce a facut o analiza a tuturor proiectelor pe care Primaria Caracal le are in desfașurare in oraș. Edilul a precizat ca doar candidand ar putea spune ca echipa sa „și-a facut datoria fața de cetațeni”.Primarul din Caracal…

- Ion Doldurea susține ca a luat decizia de a candida pentru un nou mandat dupa ce a facut o analiza a tuturor proiectelor pe care Primaria Caracal le are in desfașurare in oraș. Edilul a precizat ca doar candidand ar putea spune ca echipa sa „și-a facut datoria fața de cetațeni”.Primarul din Caracal…

- Ion Doldurea, actualul primar din Caracal, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat. Doldurea a devenit cunoscut opiniei publice in urma exploziei de la stația GPL din Crevedia, județul Dambovița, acolo unde fiul desfașura mai multe afaceri.

- Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Miniera și Protectie Antiexploziva (INSEMEX) Petroșani a stabilit cauza exploziei de la Crevedia. Explozia de la stația GPL din Crevedia , județul Dambovița, a fost elucidata de catre Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru…

- Sunt o mulțime de parlamentari PSD care deja nu se vor mai regasi pe listele partidului pentru alegerile de anul acesta și, ca atare, unii dintre ei cauta sa obțina un nou mandat in alt județ decat cel unde sunt acum aleși. Unul dintre deputații care nu se va mai regasi pe lista PSD Dambovița este Radu…