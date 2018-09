Una dintre victime a fost Georgiana, care a fost abordata la inceputul acestui an de Daniel Ambrozie, cu care fusese coleg de scoala. Dupa ce a ajuns acasa la familia Ambrozie, adolescenta a fost sechestrata acolo si obligata se se prostitueze intr-o parcare din apropiere de Roman. Cei trei membri ai familiei Ambrozie din Podu Iloaei au procedat similar si cu alte fete, trei dintre acestea fiind parti vatamate in dosarul in care au fost trimisi in judecata. (...)