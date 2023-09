TĂRTĂȘEȘTI: O butelie a fost cauza exploziei în care au fost răniți un copil și doi adulți Noaptea trecuta, in jurul orei 23:24, ISU Dambovița a fost solicitat sa intervena in cazul unei explozii urmata de un incendiu in localitatea Tartașești. "Pentru gestionarea situației de urgența a intervenit Detașamentul Titu - Garda de Intervenție Racari cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, Detașamentul Titu - Garda de Intervenție Titu cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD și trei ambulanțe SAJ. La momentul sosirii echipajelor la locul intervenției acestea au constat faptul ca incendiul se manifesta generalizat la acoperișul locuinței pe o suprafața de… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

