TAROM redeschide mai multe rute către Grecia TAROM va opera, incepand de miercuri, 1 iulie, mai multe zboruri comerciale (operare fara restrictii) spre/dinspre Grecia, a anuntat compania pe pagina sa de Facebook. Astfel, vor fi operate zboruri spre/dinspre Atena in zilele de luni, miercuri, vineri si sambata, si Salonic joi si duminica.



De asemenea, TAROM anunta ca, in urma deciziei Guvernului grec, incepand cu 1 iulie, toti pasagerii care aterizeaza pe oricare aeroport din Grecia au obligatia de a completa formularul The Passenger Locator Form (PLF) cu 48 de ore inainte de zborul de intrare in Grecia.



Formularul poate…



