- Salariile magistraților le dau dureri de cap guvernanților. Surse din Executiv citate de Realitatea Plus spun ca premierul Marcel Ciolacu a programat o intalnire cu Marcel Boloș pentru a gasi o soluție prin care sa nu plateasca salariile restante magistraților.Cele 1,7 miliarde de lei, valoarea salariilor…

- Guvernul Romaniei a aprobat, vineri, memorandumul semnat luna trecuta la Timișoara, de ministrul Transporturilor din Romania, Sorin Grindeanu, și ministrul de Externe din Ungaria, Peter Szijjarto, privind deschiderea intre cele doua țari la Beba Veche – Kubekhaza. Memorandumul vine in urma demersurilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a acuzat ca exista „o forma de santaj” la adresa lui, cat si a altor responsabili ai statului roman, dupa ce a propus proiectul de lege privitor la eliminarea pacanelelor din orase. „In caitatea mea de prim-ministru, solicit statului roman sa vada daca vorbim de o incalcare…

- „Am vorbit cu domnul Simonis, o analiza pe ceea ce inseamna aceste jocuri de noroc. Normal ca mi-am luat partea din lege de jocuri de noroc, la Guvern, si am inceput sa lucrez impreuna cu expertii din Ministerul de Finante la ce trebuie modificat in lege ca smecherii sa nu ne mai pacaleasca. Am initiat…

- Trenurile CFR intarzie mult, mai ales vara, atunci cand locomotivele iau foc ori șinele nu mai fac fața caldurii. Anul trecut au insumat intarzieri de 8 ani și jumatate (4,3 milioane de minute). In 34 de ani au fost construiți doar 3 kilometri de cale ferata, iar pe rețeaua pe care o avem se circula…