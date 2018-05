Tarom lansează zboruri către Ucraina, Georgia, Armenia și Azerbaidjan Operatorul de stat Tarom introduce in acest an noi zboruri catre Ucraina, Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Potrivit routesonline.com, operatorul de stat românesc a actualizat în sistem informațiile legate de noile rute pe care urmează să le lanseze în acest an. Astfel, în progamul companiei au apărut următoarele destinații: Baku (Azerbaidjan), Odesa (Ucraina), Tbilisi (Georgia) și Erevan (Armenia). Tarom anunțase deja că va opera, începând din 1 iulie, zboruri directe pe rutele: Timișoara-Paris, Timișoara-Stuttgart,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

