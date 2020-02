Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian national TAROM va depune un plan de restructurare si va intreprinde demersurile necesare pentru aprobarea acestuia si obtinerea unui ajutor de restructurare, se arata intr-un comunicat al companiei. Comisia Europeana a aprobat luni ajutorul de salvare pentru TAROM, acesta fiind primul…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat, luni, ca a constatat ca diferite masuri de sprijin public acordate de Romania in favoarea Companiei Nationale a Uraniului (CNU) nu sunt in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate, iar Romania trebuie sa…

- Comisia Europeana a constatat, luni, ca diversele masuri de sprijin public in favoarea Companiei Nationale a Uraniului SA (CNU) din Romania nu sunt in linie cu reglementarile UE privind ajutorul de stat acordat firmelor aflate in dificultate, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, in conformitate cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de aproximativ 36,7 milioane euro (aproximativ 176 de milioane lei) companiei aeriene de stat TAROM, informeaza un comunicat de presa…

- Comisia Europeana a aprobat, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de aproximativ 36,7 milioane euro (aproximativ 176 de milioane lei) companiei aeriene de stat Tarom, informeaza comisia, potrivit Mediafax.In februarie…

- Tarom va continua sa zboare in urmatoarele șase luni. CE a aprobat imprumutul cu care statul vrea sa salveze operatorul aerian de la faliment Comisia Europeana a aprobat, luni, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de aproximativ 36,7 milioane euro companiei aeriene de stat Tarom,…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca una dintre principalele companii energetice din țara, Complexul Energetic Oltenia (CEO), se va inchide daca nu urmeaza planul de restructurare la care s-a angajat in schimbul ajutorului de salvare din partea statului. Florin Citu a precizat ca ministerul…

- Sprijinirea companiei Tarom Foto gov.ro Guvernul a aprobat în sedinta de joi, printr-un memorandum, un ajutor pentru salvarea companiei Tarom, în valoare de 195 de milioane de lei. Fara acesti bani, Tarom nu si-ar mai fi putut finanta activitatea, începând cu…