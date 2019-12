Tarom a semnat contractul pentru cumpararea a noua avioane noi ATR, pentru zboruri regionale

Stiri pe aceeasi tema

- Managementul companiei TAROM a semnat contractul de leasing pentru achizitia unui numar de noua avioane noi tip ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale, interne si externe, si vor inlocui ATR-urile pe care compania le are in prezent in flota, a anuntat vineri Ministerul…

- A fost semnat contractul de leasing pentru achizitia a noua avioane noi ATR 72-600, cu 72 de locuri, Managementul companiei TAROM a semnat contractul de leasing pentru achizitia unui numar de noua avioane noi tip ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale, interne si…

- Compania nationala Tarom a semnat un contract pentru achizitia in leasing a noua avioane noi ATR, identice cu cele actuale. Primele avioane vor fi livrate in prima parte a lunii februarie a anului viitor.

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor anunta ca managementul companiei Tarom a semnat contractul de leasing pentru achizitia a noua avioane noi - ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale (interne si externe) si vor inlocui ATR-urile pe care compania…

- Tarom a semnat contractul de leasing pentru noua aeronave ATR. Cand intra in flota operatorului național Operatorul de stat Tarom a anunțat, vineri, ca a semnat contractul de leasing pentru noua avioane noi ATR. Potrivit unui anunț postat pe pagina de Facebook a operatorului, cele noua aeronave…

- Tarom este in proces de innoire a intregii flote si primele 4 avioane ATR 72-600 vor ajunge cel tarziu in prima parte a lunii februarie a anului viitor, iar restul aeronavelor vor fi primite pe parcursul anului 2020. Contractul de inchiriere este semnat pe o perioada de 10 ani. Noile ATR-uri nu vor…

- Ministerul Transporturilor anunța ca managementul Companiei Tarom a semnat contractul de leasing pentru achiziția unui numar de noua avioane noi - ATR 72-600, cu 72 locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale (interne și externe) și vor inlocui ATR-urile pe care compania le

- Cererile de finantare pentru cele trei spitale regionale sunt pregatite pentru a fi depuse in cadrul AP 14 / POR ca proiecte majore in perioada cuprinsa intre mijlocul lunii octombrie si finalul lunii noiembrie, a aratat vineri, ministrul demis al Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, in cadrul unei…