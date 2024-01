Stiri pe aceeasi tema

- Sentința nu este definitiva și poate fi atacata cu apel. Povestea cazului inedit incepe in martie 2020, cand proprietarul unui Audi A6 cu defecte a decis sa se adreseze unui mecanic, care avea amenajat service-ul acasa. Dupa ce a analizat mașina, mecanicul i-a spus ca nu deținea echipamentul și cunoștințele…

- Alina Cheru, campioana mondiala de la Ju no Kata, este și antrenoare de judo și mama unei fetițe de 11 ani. Alina a inceput sportul de performanța in urma cu 30 de ani, iar din 2009 face pereche cu Alina Zaharia, la Kata, proba demonstrativa a procedeelor de judo. Cele doua prietene sunt de 11 ori la…

- Orange, lider in responsabilitatea sociala corporativa pe piața TELCO din Moldova, promoveaza sportul, diversitatea si incluziunea si plaseaza aceste valori in inima operațiunilor sale. Parte a unui Grup internațional, prezent in 26 de țari, Orange contribuie la dezvoltarea sportului prin inovațiile…

- Presedintele Federatiei de Kaiac-Canoe, Ion Birladeanu, a declarat ca 2023 a fost un an cu rezultate foarte bune, cu medalii la Mondiale si Jocurile Europene, plus doua barci care au obtinut calificarea pentru JO 2024 de la Paris.„Faptul ca am calificat o proba de simplu, in care se reconfirma ca suntem…

- Ștefan Roșca a cucerit medalia de argint la Cupa Mondiala de para powerlifting care a avut loc la Cairo, Egipt. Reprezentantul Centrului Sportiv de Pregatire a Loturilor Naționale a ocupat locul secund in probele bestlift și total lift, noteaza Noi.md. Competiția mondiala din capitala Egiptului a constituit…

- Cetatenii straini au cumparat anul trecut aproximativ 8.000 de locuinte in Ungaria, depasind precedentul record de 7.300 de locuinte cumparate in anul 2018, informeaza agentia de presa MTI.

- Candidații din județul Alba pot depune cererea de inscriere, exclusiv on line, pe adresa de email [email protected] . La Inspectoratul de Poliție Județean Alba se pot inscrie, pentru a participa la concursul de admitere pentru unul din cele 1.340 de locuri la Școala de Agenți de Poliție…

- Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au continuat sa creasca semnificativ in primul semestru din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, de la 25,3 euro/100 kWh la 28,9 euro/100 kWh, iar Tarile de Jos, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu cel mai semnificativ…