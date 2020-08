Tarnosirea paraclisului Catedralei arhiepiscopale din Constanta

IPS Teodosie va tarnosi sfintire mare paraclisul Catedralei arhiepiscopaleIn aceasta dimineata, de la ora 06.00, IPS Teodosie va tarnosi sfintire mare paraclisul Catedralei arhiepiscopale, situat in Palatul arhiepiscopal. Asezamantul de cult este inchinat Sfantului Cuvios Dionisie cel Smerit si tuturor Sfintilor Ierarhi Patimitori in Cetatea Tomis. Dupa sfintire, Sfanta Liturghie va fi oficiata in Catedrala arhiepiscopala. Totodata credinciosii se vor putea inchina in altarul paraclisului.Sursa ...