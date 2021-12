Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul socialist Vladimir Odnostalco a criticat inițiativa majoritații PAS de a crea Inspectoratul Social de Stat. In cadrul unei conferințe de presa, parlamentarul a declarat ca aceasta structura are drept scop urmarirea oamenilor saraci din Republica Moldova. "A fost creat un organ, care va urmari…

- Cabinetul de miniștri a votat in ședința pentru desființarea sistemului de inștiințare și transmisiuni in caz de pericol sau de apariție a situațiilor excepționale in Republica Moldova. Necesitatea abrogarii Regulamentului reiese din faptul ca, sistemul de anunțare a situațiilor de urgența este invechit,…

- In urma examenului de rezidențiat in sanatate s-a creat o situație exploziva la nivelul sistemului de sanatate, un numar mare de farmaciști și medici stomatologi care au participat la acest examen, declarandu-se discriminați, au inițiat o serie de acțiuni de protest care ar putea culmina cu ieșirea…

- Autoritațile poloneze au acuzat Belarus ca a incercat sa declanșeze o confruntare majora, luni, 8 noiembrie, și au declarat ca au mobilizat soldați suplimentari, in timp ce imagini de pe rețelele de socializare au aratat sute de migranți indreptandu-se spre granița poloneza. Intr-un videoclip, distribuit…

- Schema obscura cu Arena Naționala trece in alta faza periculoasa, susține fostul deputat din partea Platformei DA, Alexandr Slusari. „Miza gruparii lui Plahotniuc sunt acele 59 ha de terenuri, care fara nici o justificare au fost ancorate la cele 10 ha, pe care a fost construita Arena. Toate 69 ha sunt…

- Inainte de meciul cu AZ Alkmaar, situația este exploziva la CFR Cluj, dupa infrangerea cu Rapid relația dintre jucatori și antrenor fiind extrem de incordata. Nu e exclus nici ca finanțatorul Varga sa renunțe la Dan Petrescu pentru a-i face loc lui Adrian Mutu. In plina criza de rezultate, dar și de…

- Sarbii din nordul Kosovo au blocat luni drumurile in apropierea punctelor de trecere a frontierei cu Serbia, dupa ce autoritatile au interzis accesul masinilor cu numere de inmatriculare sarbe in Kosovo, transmite Reuters preluat de news.ro Politia din Kosovo ii obliga pe toti soferii din…