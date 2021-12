Stiri pe aceeasi tema

- Este de așteptat ca țarile Uniunii Europene sa limiteze la noua luni durata certificatelor COVID-19 pentru calatorii, au declarat pentru Reuters doua surse din UE, in timp ce continua discuțiile despre restricțiile pentru calatorii care sosesc din afara blocului comunitar. Executivul UE al Comisiei…

- Comisia Europeana, executivul UE, a propus in noiembrie o limita de valabilitate de noua luni pentru permisele COVID-19, calculate dupa finalizarea vaccinarii inițiale. Daca noile reguli vor intra in vigoare, cetațenii UE care doresc sa calatoreasca liber vara viitoare in interiorul blocului comunitar…

- Un oficial saudit a declarat marți ca informațiile despre arestarea unuia dintre presupușii ucigași ai jurnalistului Jamal Khashoggi în Franța sunt false și ca este de fapt un caz de ”identificare greșita”, relateaza Reuters. Oficialul a spus, într-o declarație pentru Reuters,…

- Rezidenții Uniunii Europene vor fi nevoiți sa se vaccineze cu a treia doza „booster” a unui vaccin anti-Covid pentru a putea calatori intr-o alta țara din blocul comunitar fara teste pentru coronavirus sau obligativitatea de a intra in carantina, potrivit unei propuneri facute joi de Comisia Europeana,…

- Comisia Europeana urmeaza sa prezinte saptamana aceasta noile linii directoare privind libera circulatie in cadrul blocului comunitar, dupa ce Austria a devenit luni prima tara din vestul Europei care a reimpus starea de carantina. Se va decide astfel daca turistii, inclusiv persoanele aflate in tranzit,…

- Guvernele statelor UE au inceput marti o dezbatere despre durata eficacitatii vaccinurilor anti-COVID-19 si despre necesitatea administrarii dozelor de vaccin ''boster'' ca o posibila conditie pentru mentinerea libertatii de circulatie in interiorul blocului comunitar pe baza certificatului verde,…

- Certificatele de vaccinare sunt folosite in mod obișnuit in intreaga Uniune Europeana, dar in condițiile in care studiile au confirmat reducerea, in timp, a imunitații, ele ar putea oferi de la un punct doar o falsa asigurare privind protecția in fața bolii, scrie Politico . Este motivul pentru care…