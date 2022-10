Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a condamnat atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra oraselor ucrainene, subliniind ca aceste actiuni reprezinta „crime de razboi” care incalca Carta ONU, potrivit Agerpres. „Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene…

- Georgieva a spus ca perspectivele pentru economia globala ”devin mai intunecate”, avand in vedere socurile cauzate de pandemia de Covid-19, invazia Rusiei in Ucraina si dezastrele climatice de pe toate continentele si ca s-ar putea inrautati. ”Ne confruntam cu o schimbare fundamentala in economia globala,…

- Miliardele de dolari din fondurile de urgența ar trebui sa ajute țarile sa faca fata crizelor din domeniile sanatatii, alimentar, energie si inflatie, se arata intr-o scrisoare adresata joi Board-ului FMI de 140 de grupuri din societatea civila din intreaga lume, transmite Reuters, potrivit Agerpres…

- Rusia s-a opus vineri prin veto la o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care condamna referendumurile ilegale susținute de Moscova pentru anexarea teritoriilor ocupate ale Ucrainei, transmite AP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Desi este tara de granita cu Ucraina si a primit multi refugiati, Romaniei nu-i este recunoscut, la nivel mondial, un merit deosebit in criza declansata de razboiul pornit de Rusia pe 24 februarie.

- In timp ce Venetia isi desfasura covor rosu pentru deschiderea festivalului sau de film, in urma cu o saptamana, regizorul Evgeny Afineevsky se grabea sa-si finalizeze documentarul despre invadarea Ucrainei de catre Rusia. El a reusit sa respecte in ultimul moment termenul limita, iar "Freedom on…

- Consumatorii francezi, constienti de costuri, renunta la peste si la mancarea organica, cumparand carne mai ieftina, pentru a economisi bani atunci cand fac cumparaturi, a afirmat marti Alexandre Bompard, seful celui mai mare retailerul european, Carrefour, transmite Reuters. Dezbaterile economistilor…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anunțat vineri ca a purtat o discutie telefonica cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, in care au abordat situatia din Ucraina, criza alimentara si un schimb de detinuti intre Rusia si SUA, potrivit Reuters . Este prima discuție pe care cei doi oficiali…