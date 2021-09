Ţările mediteraneene din Uniunea Europeană, apel la o împărţire echitabilă a responsabilităţilor privința migranților Tarile mediteraneene din Uniunea Europeana care alcatuiesc grupul Med5 - Spania, Italia, Grecia, Cipru si Malta - au convenit sâmbata sa ceara UE o repartizare echitabila a responsabilitatilor în materie de migratie, având ca prioritate prevenirea la sursa si o finantare "adecvata" pentru ca aceasta sa fie eficienta, relateaza EFE.

Acest lucru va presupune instituirea unui "mecanism de relocare previzibil si obligatoriu pentru acele state care trebuie sa faca fata sosirii (...) din cauza situatiei lor geografice", subliniaza comunicatul comun emis de Spania,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

