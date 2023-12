Țările în care Crăciunul este ilegal. Sunt pedepse aspre pentru cei care încalcă legea In fiecare an, Craciunul este pe 25 decembrie. Insa, in timp ce marea majoritate a țarilor recunosc Craciunul ca sarbatoare publica, in aproape 40 de țari acesta nu este sarbatorit, este doar o zi obișnuita sau chiar este ilegal și atrage pedepse aspre. Craciunul este o sarbatoare creștina și este legata de nașterea lui Isus. In timp ce pentru unii creștinii este o modalitate de a-l onora pe Isus, pentru mulți oameni este doar un pretext pentru a se aduna cu familia și prietenii. Majoritatea țarilor europene sarbatoresc Craciunul. La fel și in America de Nord și de Sud. In fiecare stat, modul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

