Speranța de viața medie la naștere in Uniunea Europeana, in 2021, era de 80,1 ani, potrivit datelor Eurostat. Cea mai ridicata era in Spania și Suedia, iar cea mai scazuta, in Bulgaria și Romania, transmite Euronews. In Uniunea Europeana, speranța de viața la naștere este mai ridicata in Spania (in medie 83,3 ani), Suedia (83,1 ani), Luxemburg și Italia (82,7 ani fiecare). In Bulgaria, Romania și Letonia, speranța de viața este cea mai scazuta: 71,4 ani, 72,8 și , respectiv, 73,1 ani. La indicatorul speranța de viața la naștere, se observa diferențe nu numai intre țari, dar și intre provinciile…