Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat marți ca aproximativ patru milioane de oameni sunt fara energie electrica in 14 regiuni, plus orașul Kiev, dar ca masura de stabilizare, nu de urgența, anunța Rador.

In cadrul coaliției de guvernare se discuta intens despre modul in care vor fi compensate facturile la energie, in aceasta iarna. Surse din PSD ne-au explicat ca președintele partidului, Marcel Ciolacu, și-a informat colegii despre ultimele discuții avute la nivelul coaliției, iar schimbarile sunt…

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca Romania ar trebui sa revina la o piata de energie reglementata pe o perioada de timp limitata. Ciolacu a precizat ca statul nu compenseaza ticalosia si a subliniat ca daca Guvernul nu intervenea in luna aprilor, inflatia ajungea la 40 la suta, anunța…

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca Parlamentul nu se grabește cu modificarea OUG pe energie și ca e mai important ca legea sa fie corecta și completa, decat sa fie emisa rapid.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Antena 3, ca ar fi „aberant" ca Guvernul sa impuna masuri de reducere a consumului de energie, ținand cont ca deja romanii consuma cea mai puțina energie electrica din UE.

Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca institutiile europene au dat dreptate social-democratilor si lui inclusiv cand au spus ca pretul la energie trebuie plafonat, reglementat si creat un fond de solidaritate. „Vom avea energie electrica fara nicio problema in Romania", a adaugat liderul social-democratilor.

Guvernul ceh a convenit luni sa limiteze prețurile la energie electrica și gaze pentru a proteja gospodariile de creșterea prețurilor pe piețe, a declarat premierul Petr Fiala.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți seara, la Antena 3, ca Guvernul va prezenta pana la 1 septembrie un pachet de masuri legat de preturile la energie.