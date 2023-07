Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) iși intregește oferta educaționala pentru anul universitar 2023-2024 cu programul de studii de licența Matematica - Informatica, din cadrul Facultații de Economie, Administrație și Afaceri.Cu o selecție de discipline care raspunde cerințelor ...

- Patru elevi pasionați de fizica, geografie, matematica și univers de la Colegiul Național „Petru Rareș” au reușit inca o performanța. Vlad Patuleanu – clasa a VII-a, Nicole Dumitrescu – clasa a VIII-a, Ilinca Sandu – clasa a IX-a și George Berea – clasa a XI-a au participat zilele acestea la testele…

- Universitatea ”Stefan cel Mare” Suceava (USV) pune la dispozitia candidatilor la admitere din acest an 6.000 de locuri bugetate si cu taxa, repartizate pe cele peste 120 de programe de studiu la nivel de licenta, masterat, doctorat, post-doctorat si formare continua. La studiile de licenta, pe langa…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a fost prezenta vineri, 23 iunie, in județul Suceava, unde a vizitat Universitatea „Ștefan cel Mare" și gradinița din Mereni, Salcea.Aceasta a menționat ca potențialul acestei zone este alimentat de o creștere demografica intr-un ritm accelerat, fapt ...

- Memorialul Ipotești va participa la Salonul de Carte Alam Mater Librorum. Afișul evenimentului Memorialul Ipotești – Centrul Mațional de Studii „Mihai Eminescu” va participa, in perioada 23-24 iunie 2023, la Salonul de Carte Alam Mater Librorum, organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.…

- Universitatea ”Stefan cel Mare” Suceava (USV) a anuntat, joi, demararea lucrarilor la prima constructie in viitorul campus integrat al institutiei academice, un camin studentesc. Potrivit sursei citate, inceperea lucrarilor la Campusul universitar II, pe teren de 30 ha pe care USV Il administreaza in…

- In perioada 29 mai - 1 iunie, Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava a participat la Congresul Global Sustainable Development - Uniting higher education, governments, industry and society for a sustainable future, convocat de Times Higher Education și gazduit de Universitatea de ...

- Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava va gazdui un nou eveniment cultural, incepand cu finalul acestei saptamani. Astfel, vineri, 19 mai, la ora 17, la etajul Corpului A al instituției va avea loc vernisajul expoziției „Inner Landscapes / Peisaje Interioare". Simezele ...