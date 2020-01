Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, marti seara, ca premierul Ludovic Orban "joaca o carte a anticipatelor".



"Premierul Orban joaca o carte a anticipatelor, vrea sa provoace anticipate. Are doua solutii: sa isi dea demisia, numai ca datul demisiei comporta o serie de riscuri, plus ca el iese din circuit. In Constitutie e prevazut un lucru foarte clar: premierul care urmeaza sa fie desemnat dupa demisia premierului in functie este unul din membrii guvernului. Nu mai este tot Orban. Deci, el trece pe tusa. Lucrul acesta lui Orban nu i-ar conveni. Si atunci a preferat…