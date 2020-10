Tăriceanu, mesaj anti-carantină: este o crimă împotriva economiei și vieții sociale Fostul premier contesta masurile de inchidere a localitaților in care incidența imbolnavirilor cu Covid 19 este sporita. In opinia sa, ar trebui izolați doar cei infectați, in vreme ce populația ar trebui testata masiv și constant. Nu spune insa și cum s-ar putea face, tehnic, acest lucru. Intr-o postare pe Facebook, Calin Popescu Tariceanu susține ca nu este un negaționist al existeței virusului, ci contesta masurile restrictive impuse de Guvern. In opinia sa, afacerile din HORECA (hoteluri, restaurante și catering) au fost inchise „doar dintr-o ambiție a guvernanților”, pentru ca nu s-a stabilit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

