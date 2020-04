Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Calin Piopescu Tariceanu ii recomanda presedintelui Klaus Iohannis, dupa atacul acestuia la adresa opozitiei ”sa o lase mai usor cu amenintarile ca nu e Fuhrer ci, inca, presedintele Romaniei” si ”sa nu mai ameninte Parlamentul pentru ca a mai facut-o Traian Basescu si nu s-a sfarsit bine…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlanțuit dupa ce președintele Klaus Iohannis i-a atacat dur pe liderii din opoziție, care au criticat prelungirea starii de urgența in absența unor masuri reale pentru redresarea economiei. “Pe dl Iohannis l-au lasat nervii. Cred ca izolarea nu-i prieste…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține și dupa anunțul președintelui Klaus Iohannis ca nu va vota in Parlament prelungirea starii de urgența in Romania pentru 30 de zile. Liderul ALDE face și o referire la exprimarea pe care a avut-o președintele in legatura cu inconștienta unor politicieni.…

- Premierul interimar, Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca se autoizoleaza la Vila de protocol de la Guvernul Romaniei, iar toti senatorii si membrii Biroului Politic al PNL vor ramane la domiciliu, pentru a li se preleva probe, dupa ce un senator al partidului a fost confirmat cu coronavirus.Vor fi testati…

- Liderul USR, deputatul Dan Barna, a anuntat joi ca asteapta explicatii de la presedintele Klaus Iohannis pe marginea crizei politice "create de PNL" in urma depunerii mandatului de premier desemnat de catre Florin Citu. "Noi am avut astazi in Parlament sansa sa oprim o criza politica si sa concentram…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu și liderul Pro Romania Victor Ponta au o ședința la Parlament, dupa ce Klaus Iohannis a decis sa-l respinga ieri pe Remus Pricopie și sa-l desemneze pe Ludovic Orban pentru funcția de premier. La ședința participa și fostul premier Sorin Grindeanu.Marcel…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca a ințeles dorința președintelui Klaus Iohannis de a nominaliza un premier de la PNL, daca va pica actualul Guvern, insa arata ca PSD este pregatit pentru orice scenariu, inclusiv pentru alegeri anticipate.Citește și: SURSE - Lovitura…