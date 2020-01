Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a apreciat joi ca gafele pe care le-a facut ministrul Muncii, Violeta Alexandru, "nu pot fi trecute cu vederea" si i-a reprosat acesteia lipsa de experienta in politica si administratie, precum si faptul ca se ocupa de "lucruri mici". "Lipsa de experienta…

- Calin Popescu Tariceanu a comentat, joi seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, moderata de Ionuț Cristache, noua situație in care se afla ministrul Sanatații, Viorel Costache, dar și modul in care titulara de la Munca, Violeta Alexandru, a comis mai multe gafe, totul culminand cu concedierea unei…

- Ioan Turc, președintele PNL Bistrița-Nasaud, l-a criticat dur, miercuri, pe președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan, dupa ce acesta a facut o serie de declarații pe tema alocarilor bugetare de la Guvern pentru cheltuielile sociale. Potrivit liderului liberal bistrițean, Radu…

- Social-democratul Marius Budai, fost ministru al Muncii, a sustinut marti ca este "o iresponsabilitate si o lipsa de profesionalism" din partea Guvernului sa amane majorarea alocatiilor pentru copii, lege promulgata de presedintele Klaus Iohannis. "Este o iresponsabilitate din partea Guvernului,…

- Vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Muncii, Violeta Alexandru, acuza ca sunt zone in tara in care factorii postali intarzie livrarea pensiilor si atunci cand duc banii fac propaganda electorala pentru PSD, in acest context reprezentantii Guvernului cerand conducerii Postei Romane sa nu transforme…

- Ziarul Unirea Ministrul muncii a anunțat un nou mod de calcul pentru salarii. Ce se va intampla cu pensiile si impozitele pentru munca part-time Ministrul muncii a anunțat un nou mod de calcul pentru salarii. Ce se va intampla cu pensiile si impozitele pentru munca part-time Violeta Alexandru, noul…

- Vesti bune pentru romani. Noul ministrul al Muncii, Violeta Alexandru, a dat asigurari chiar inainte de a prelua atributiile de la minister ca nu va taia pensiile si salariile romanilor. In ceea ce priveste...