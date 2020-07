Tăriceanu face praf programul lui Cîţu, IMM Invest: "Până când companiile trec de birocraţia finanţelor şi băncilor va fi prea târziu" "Marele program IMM INVEST și-a gasit, in sfarșit, și un slogan pe masura: "din greșeala in greșeala spre victoria finala"! Zilele trecute convenția pe care o semneaza cei care vor sa ia bani prin IMM INVEST (un fel de cerere de fapt) a fost modificata! Pentru a n-sprezecea oara! Alte hartii de semnat, alt timp de așteptat, alte afaceri care iși inchid porțile! Oare nu ar fi mai simplu ca Ministerul de Finanțe sa se imprumute pur și simplu (tot e singurul lucru pe care știu sa-l faca!) la bancile la care ii trimit cu mana intinsa pe romani și sa dea ei banii la cele 40.000 de… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

