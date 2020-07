Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca planul de redresare economica ce va fi anunțat astazi de PNL vine cu mare intarziere, iar masurile vor fi adoptate si mai tarziu. Cat despre locul ales pentru lansare, Clubul Diplomatilor, Tariceanu spune: "Oameni buni, s-au terminat locațiile guvernamentale și simțiți nevoia sa faceți conferințe de presa pe terenul de golf? (...) Dar probabil este contextul ideal pentru acest guvern habarnist: locație numai buna sa o dea in gropi (in acest caz in gaurile de pe terenul de golf)!