- Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca social-democratii au decis depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban in luna august. "Am hotarat astazi depunerea unei motiuni de cenzura in luna august", a spus Ciolacu, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD. Potrivit acestuia, la baza…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, ca social-democratii au decis depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban in luna august. „Am hotarat astazi depunerea unei motiuni de cenzura in luna august”, a spus Ciolacu, dupa sedinta Comitetului Executiv National al…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat duminica seara ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura care "100% va trece" de votul Parlamentului. De asemenea, Ciolacu a spus ca președintele României, Klaus Iohannis, ar trebui sa îi ceara demisia lui Ludovic…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca parlamentarii partidului vor depune o moțiune de cenzura la adresa Guvernului Orban „a doua zi dupa dupa ce starea de alerta se va incheia”. El acuza Executivul „de cel mai mare abuz de putere”. „In privința starii de alerta, aseara, la 21.30,…