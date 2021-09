Târgumureșean carbonizat în urma unui incendiu Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au fost sesizați luni, 20 septembrie, in jurul orei 17.15, prin apel 112, despre faptul ca intr-un imobil din municipiul Targu Mureș s-a produs un incendiu. "La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și forțe din cadrul ISU Mureș, care au constatat ca cele sesizate se confirma, procedandu-se … Post-ul Targumureșean carbonizat in urma... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

