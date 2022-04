Stiri pe aceeasi tema

Un numar de 43 de copii din Ucraina au inceput, din aceasta saptamana, cursurile in cadrul a trei gradinite din Brasov, a informat, miercuri, Primaria municipiului Brasov, potrivit Agerpres.

Bat clopote de nunta pentru liderul AUR, George Simion. Cel puțin aceasta a dat de ințeles el, in exclusivitate la Etno TV, in emisiunea „Subiectul Zilei" de aseara, moderata de Alina Eftimie.

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat sambata ca aproape 80.000 de cetateni ucraineni au ales sa ramana pe teritoriul Romaniei, 30.000 fiind copii.

Pavlo Kirilenko, seful administratiei regionale Donetk, a afirmat ca rusii au bombardat intentionat locuri din Mariupol in care se aflau civili, el facand referire la un teatru si o piscina, relateaza The Guardian.

Un grup de 50 de refugiati ucraineni, mame si copii de diferite varste, sunt cazati de marti dimineata in internatul Liceului tehnologic din localitatea Cadea, oras Sacueni, prin grija Fundatiei Remar Romania, potrivit Agerpres.

28 de civili ucraineni refugiati, dintre care 18 copii, sunt cazati in comuna Ardud, potrivit unui anunt facut pe o retea de socializare de administratia locala.

Puțin peste 6.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore. Numai 970 au primit prima doza, transmite CNCAV.

Sase persoane, dintre care patru copii, au murit in noaptea de duminica spre luni dupa ce mai multe locuinte s-au prabusit in urma ploilor torentiale care au afectat localitatea Bukavu, in estul Republicii Democrate Congo, informeaza AFP care citeaza surse locale.