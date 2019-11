Târgul de Iarnă al Iașului aduce Orășelul Copiilor în centrul orașului Targul de Iarna al Iașului și Orașelul Copiilor vor fi organizate in perioada 30 noiembrie 2019 – 8 ianuarie 2020 pe axa bd. Ștefan cel Mare și Sfant – Piața Unirii – str. Lapușneanu. Participanții la manifestari vor fi amplasați in casuțe de lemn, impodobite cu cetina și instalații luminoase, grupate pe cinci tronsoane: Zona pietonala a bd. Ștefan cel Mare și Sfant, intre Piața Palatului Culturii și Casa Carții – 26 de casuțe repartizate astfel: 8 cu artizanat și decorațiuni, 3 cu produse de marochinarie, 5 cu vin, 3 cu preparate din carne și lapte, 2 cu articole din piele și blana, 1 cu obiecte… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

