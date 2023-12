Târgul de Crăciun de la Strasbourg, cel mai vechi din Europa Strasbourg, cunoscut ca și ”capitala Craciunului”, a fost primul oraș european a carui piața centrala a gazduit un targ. Anual, orașul atrage ca un magnet turiștii din intreaga lume. In perioada Craciunului, in Strasbourg se simte magia acestei sarbatori. Pe langa nelipsitul farmec, orașul atrage vizitatorii și datorita povestii. Se pare ca aici, in secolul XVI a avut loc primul targ de Craciun, gazduit de o piața centrala. Turta dulce este simbolul Alsaciei, iar Strasbourgul este plin de mici magazine frumos ornate de Craciun. Acestea sunt aprovizionate din micile orașe situate la 35 de kilometri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

