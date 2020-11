Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Sibiu rata de infectare cu noul coronavirus a depașit 6 la mia de locuitori, motiv pentru care s-a luat decizia ca targul de Craciun sa fie anulat. „Stim ca va asteptati ca dintr-o zi intr-alta sa ne vedeti instaland casutele in centrul orasului, insa am luat decizia sa suspendam organizarea…

- Guvernul austriac a anuntat o noua izolare partiala, cu impunerea unei interdictii de circulatie si inchiderea restaurantelor, hotelurilor, institutiilor culturale si sportive, in incercarea de a opri al doilea val al pandemiei de COVID-19, transmit agentiile internationale de presa. „O a doua izolare…

- Slujba de Craciun de la Vatican va fi una atipica anul acesta. Papa Francisc va fi, la fel ca și de Paște, singur la predica, slujba urmand a fi transmisa online din cauza pandemiei de coronavirus, scrie b1.ro.

- Evolutia pandemiei de COVID-19 in Europa este ingrijoratoare, chiar daca situatia nu este similara cu cea din perioada martie-aprilie, a avertizat joi biroul regional european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite digi24.ro.

