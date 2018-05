Stiri pe aceeasi tema

- Un weekend plin de evenimente ii așteapta pe iubitorii de cultura, la Alba Iulia. In perioada 17-19 mai, ”Cealalta capitala” va gazdui o noua ediție a Targului de Carte ”Alba Transilvana”, cea de-a XI-a, in incinta la Casei de Cultura a Sindicatelor. Programul Targului de Carte ”Alba Transilvana” JOI,…

- Romania este invitata de onoare, la editia de anul acesta, a Targului International de Carte de la Leipzig, Germania, care incepe pe 15 martie. Ministerul Culturii va organiza peste 60 de evenimente, in prezenta unor autori romani de renume, printre care: Mircea Cartarescu, Nora Iuga sau Andrei Plesu.…

- Romania este in acest an invitata de onoare a Targului International de Carte de la Leipzig, cel mai important eveniment european de profil dedicat promovarii lecturii si unul dintre cele mai vechi targuri de acest gen din intreaga lume, care va debuta pe 15 martie. Potrivit unui comunicat…