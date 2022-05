Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 18 – 22 mai 2022, Targul Contex iși deschide porțile, la Casa Tineretului din Craiova, str. Severinului, nr 1. Producatori din toata țara, iși dau intalnire la Craiova pentru a va prezenta noutați vestimentare pentru toata familia. CONTEX – “MODA ȘI TRADIțII”, revine la Casa Tineretului,…

- Monica Berescu afirma luni, intr-un comunicat de presa, ca in era digitalizarii, PSD, PNL si UDMR vor sa ii oblige pe antreprenori sa plateasca un serviciu de care nu au nevoie, prin introducerea unei taxe anuale intre 10 si 100 de euro pentru inscrierea intr-un Catalog al firmelor. “PSD, PNL si UDMR…

- 40 de senatori și deputați, toți din arcul guvernamental, au considerat ca e o idee buna sa dea anual Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei un cadou de vreo 75 de milioane de euro stranși dintr-o taxa anuala obligatorie platita de firme și PFA-uri catre CCIR, sub pretextul inființarii unui Catalog…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș urmeaza tendința ascendenta a relațiilor și cooperarii cu Republica Serbia. In perioada 19 – 20 aprilie 2022, peședintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, Florica Chirița, efectueaza o vizita de lucru la Belgrad, pentru intrevederi cu…

- Saptamana acesta revine evenimentul: Traditii Gastronomice in Dobrogea Multiculturala Ne propunem sa prezentam bilunar, la CORA City Park, traditiile si obiceiurile etniilor dobrogene prin organizarea de expozitii cu vanzare de produse specifice si porturi traditionale. In aceasta saptamana va prezentam…

- In perioada 06 – 10 aprilie 2022, Camera de Comert si Industrie Dolj ii asteapta pe craioveni la Casa Tineretului din Craiova, pe strada Severinului, nr. 1, la Contex. Producatori din toata tara isi dau intalnire la Craiova pentru a va prezenta noutati vestimentare pentru toata familia. CONTEX – “MODA…

- Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj a organizat joi, 31 martie 2022, la Restaurantul Hotel Craiovița & Events, cea de-a XXVIII – a editie a Galei Topul Firmelor. Editia din acest an a Galei Topul Firmelor a fost dedicata “eroilor excelentei in afaceri” ai perioadei dificile pe care a traversat-o…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș are un nou președinte. Florica Chirița, directorul general al organizației oamenilor de afaceri, a fost aleasa in funcția suprema de catre adunarea generala, fiind prima femeie care va conduce o camera de comerț. Florica Chirița lucreaza an cadrul CCIAT…