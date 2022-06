Târgul Cetății ediția specială de Rusalii Targul Cetații, ediția de Rusalii, va avea loc intre 10 și 13 iunie, pe Bulevardul Cetații. O ediție speciala de patru zile, plin de bunatați și cadouri pentru toata familia. Pe langa deja consacratele bunatați locale: paine, mezeluri, branzeturi, gemuri și siropuri de fructe, bauturi, dulcețuri, miere, muraturi, dulciuri, prajituri, conserve, bere, ceaiuri, vinuri și altele... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

