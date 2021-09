Stiri pe aceeasi tema

- Duminica ce vine, va avea loc la Asuaju de Sus, un eveniment cu tradiție bogata și trai lung: Targul Cepelor și al sau Festival Interjudețean al Cantecului și Dansului Popular din Țara Codrului. Daca anul trecut, pandemia nu i-a permis „sarbatorii de suflet” a Codrului sa aniverseze o varsta rotunda,…

- Programul evenimentelor dedicate implinirii celor 30 de ani de Independența se amina cu aproximativ o ora. Anunțul a fost facut de serviciul de presa al Guvernului Republicii Moldova. De vine s-ar face ceața densa din aceasta dimineața. ”Va anunțam ca programul evenimentelor festive dedicat implinirii…

- Un program educational pilot, intitulat "Clase de inspiratie finlandeza", va fi implementat in premiera nationala la Buzau de catre Primaria municipiului si Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman", sub patronajul Ambasadei Finlandei in Romania, au anuntat, luni, initiatorii. Programul ofera…

- Marți, 3 august, se implinesc 102 ani de la intrarea trupelor romanești conduse de Virgil Economu in Timișoara. Primaria celebreaza deja de duminica, atat in centrul orașului, cat și in cartiere. Sarbatoarea se incheie cu spectacole susținute de filarmonica și de opera și cu un concert de muzica ușoara.

- Cel mai frumos simbol al portului tradițional romanesc, ia noastra stramoșeasca, cea care ne-a dus faima in lumea mare, este in centrul sarbatorii de Sanziene. „IA mea, mandrIA mea!” este evenimentul care se va derula in zilele de 23 și 24 iunie 2021, la Sebeș și la Petrești, in organizarea Centrului…

- Maraton de vaccinare in mediul rural in județul Maramureș Foto: facebook.com/ROVaccinare. Primaria comunei Remeți, Instituția Prefectului și Direcția de Sanatate Publica Maramureș organizeaza în perioada 19-20 iunie, Maratonul de vaccinare "Alege viața!".…

- Recent a avut loc ședința Consiliului de conducere al filialei noastre, la care au participat membri ai acesteia, invitați de la Asociațiunea „ASTRA”, Biblioteca și Muzeul Orașenesc, Asociația Pensionarilor, Primaria orașului Campeni – reprezentata prin viceprimarul Valentin Gog, precum și un numar…