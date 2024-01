Stiri pe aceeasi tema

- In data de 19.12.2023, Penitenciarul – Spital Targu Ocna a luat inițiativa de a se conecta cu comunitatea prin desfașurarea unei activitați cu tematica “Deținventeaza si depindeanta”. Aceasta inițiativa a fost parte a programului “Școala altfel” și a avut drept scop principal prevenirea consumului de…

- Europarlamentarul Dragoș Benea a adus in atenția publica finalizarea unui proiect de infrastructura cu impact major in estul județului Bacau. Declarația sa vine intr-un context in care municipiul Bacau s-a confruntat cu ratari in absorbția fondurilor europene, in contrast cu succesul notabil al investiției…

- Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, a anunțat inceperea lucrarilor de modernizare pe Calea Caraclaului, Onești, in cadrul unei vizite de lucru pe Valea Trotușului. Aceasta inițiativa, parte a unui proiect semnat in colaborare cu primarul Laurențiu Neghina și antreprenorul local,…

- Polițiștii de investigații criminale din stațiunea Targu-Ocna au intervenit și au reținut un barbat in varsta de 60 de ani, din aceeași localitate, sub suspiciunea comiterii mai multor infracțiuni grave. Acesta este acuzat de distrugerea a doua autoturisme aparținand vecinilor sai, de violența impotriva…

- Astazi, in comuna Dofteana din județul Bacau, a avut loc o ceremonie speciala pentru marcarea finalizarii lucrarilor la doua proiecte majore de infrastructura. Recepția oficiala a avut loc in cadrul obiectivelor de investiții intitulate „Modernizare drum comunal din DN 12A – CANTON SILVIC LARGA și pod…

- In orașul Darmanești, primarul Constantin Toma a anunțat astazi ca lucrarile de asfaltare a patru strazi din localitate sunt in plina desfașurare și se desfașoara intr-un ritm alert. Astazi, echipele de muncitori au finalizat turnarea ultimului strat de asfalt pe aceste strazi, iar in prezent se lucreaza…

- Ministrul Mircea Fechet a anunțat astazi lansarea primei runde de atragere de fonduri pentru finanțarea sistemelor integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, prin PNRR De astazi, 30 octombrie, ora 12.00, pana la data de 31 decembrie 2023, ora 23.59, se desfașoara prima runda de atragere…

- Consilierii județeni sunt invitați sa se pronunțe, miercuri, asupra propunerii de modernizare a Vivariului. Prin realizarea obiectivului “Lucrari de intervenție – eficientizare energetica, reabilitare și modernizare cladire Vivariu Bacau”, se dorește aducerea cladirii monument istoric la standarde europene.…