- Ample manifestari religioase incep azi la Biserica romano-catolica “Sf. Iosif” din Baia Mare, ocazionate de serbarea hramului capelei “Padre Pio”, care a fost sfințita in anul 1997. Evenimentul va avea loc sambata, 23 septembrie, cu incepere de la ora 17.00, in limba romana, și de la ora 18.30, in limba…

- Cu o gama variata de activitați, de la lecturi in aer liber, discuții cu autorii, intalniri cu artiști locali, spectacole de teatru pentru copii și stand-up comedy, FORMA 3 (Pansament pentru prezent) aduce intr-un singur loc diversitate culturala in aer liber cu scopul de a promova literatura. 22-24…

- Transylvania Cruising, organizație non-profit dedicata iubitorilor de mașini, organizeaza in perioada 18 – 20 august a patra intalnire a celor pasionați de mașini la Sarațeni. Incepand cu ora 21.00, in prima zi, doritorii vor putea veni cu propria mașina sau doar ca vizitatori, evenimentul avand loc…

- PAMFLET| Eveniment editorial. A aparut „Dicționarul insultelor romanești pentru uzul albaiulienilor” – volum dedicat lucrarilor de mobilitate urbana PAMFLET| Eveniment editorial. A aparut „Dicționarul insultelor romanești pentru uzul albaiulienilor” – volum dedicat lucrarilor de mobilitate urbana A…

- Primaria Brasov a lansat deja licitatia pentru construirea acestei unitati, pe care spera sa o poata adjudeca rapid. Gradinita va fi parte din campusul prescolar gandit de municipalitate in zona fostului depou de tramvaie si va avea 240 de locuri. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 16 august.…

- Tragedie la Borșa. In 21 iulie, in urma leziunilor suferite, barbatul de 54 de ani din Borșa, victima accidentului din data de 16 iulie a.c., cand a fost lovit de un ATV pe strada Gruiu lui Dan din oraș, a decedat la spital. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost depus la morga Spitalul Judetean Baia…

- Maurer Residence Targu Mureș organizeaza joi, 13 iulie, vizionarea filmului „Avatar. Calea Apei" in aer liber, intre orele 18:00 – 21:00. Evenimentul cu acces liber se va desfașura la Ansamblul Maurer Residence, strada Ion Heliade Radulescu, cu ajutorul Brutariei Eldi, 112 Coffee, Bistro 222 și Be Events.…

- Botoșani: Cel mai important eveniment dedicat profesiei contabile, sub sloganul „Tradiție pentru viitor”. Cand va avea loc Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) – organismul profesional care gestioneaza profesia contabila in Romania – organizeaza, la 13 iulie a.c.,…