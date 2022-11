Târgşoru Vechi a câştigat Cupa Satelor Revenita dupa pandemie, competiția denumita Cupa Satelor, dedicata echipelor din comunele Romaniei, și-a ”consumat” episodul din acest an, in județul Prahova, noua campioana fiind echipa comunei Targșoru Vechi. Beneficiind de avantajul terenului propriu și apeland la ceva ”artificii” regulamentare, formația comunei Targșoru Vechi a caștigat grupa din care a facut parte, apoi a caștigat fara probleme semifinala, iar in finala a depașit cealalta grupare care a aratat ca este ”cu o clasa peste restul”, in grupa A – anume formația comunei Maneciu. In finala, caștigatoarea s-a decis la ”loteria penaltiurilor”,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

