- FINALIST… Romania U20 a pierdut finala Campionatului European de handbal masculin U20 – Divizia B, organizat in Bulgaria. Cu vasluianul Razvan Chiratcu (CSM Vaslui) in lot, “tricolorii” au fost invinși la aruncarile de departajare, de Israel, scor 36-38. Dupa ce au invins in semifinale pe Grecia, handbaliștii…

- Echipa nationala feminina U20 a efectuat in aceasta dimineata ultimul antrenament din cadrul stagiului de pregatire de la Targoviste, ocazie cu care a primit vizita-surpriza a presedintelui Federatiei Romane de Baschet, Carmen Tocala. Tinerele sportive au fost felicitate pentru seriozitatea dovedita…

- Echipa feminina de baschet 3×3 a Romaniei participa, in perioada 6-7 iulie, la turneul de la Bordeaux din cadrul circuitului mondial FIBA 3×3 Womens Series, Acvilele urmand sa evolueze in prima faza a competitiei in Grupa B, alaturi de selectionatele similare ale Ungariei si Lituaniei. Toate meciurile…

- Echipa feminina de baschet 3×3 a Romaniei va fi prezenta la startul celui de-al treilea turneu din cadrul circuitului mondial FIBA 3×3 Womens Series, Acvilele urmand sa evolueze in localitatea mongoleza Ulaanbaatar intr-o formula noua. Astfel, in perioada 1-2 iulie, Romania va fi reprezentata in Mongolia…

- Romania va participa, in perioada 11-20 august, la Campionatul European U16 Masculin – Divizia B de la Sofia (Bulgaria). Printre juniorii convocați se afla și Șerban Horga, de la SCM OHMA Timișoara. El a impresionat recent in sala „Olimpia” din Ploiești la meciurile din cadrul FIBA Youth Development…

- Duminica, 22 mai, au fost programate meciurile din etapa cu numarul 9 din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1 Feminin!In urma meciurilor disputate astazi, a mai ramas de jucat o singura etapa, la finalul careia se va stabili campioana Romaniei. Meciul din etapa 9 transmis pe FRF TV a fost cel […] Articolul…