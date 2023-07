TÂRGOVIȘTE: Un bărbat și-ar fi sechestrat familia și amenință că îi omoară și că se sinucide Intervenție a autoritaților in zona Poarta Bucureștilor, unde un barbat și-ar fi sechestrat doi membrii ai familiei și amenința ca ii omoara și ca se sinucide daca nu primește o suma de bani. Martorii spun ca barbatul, care a mai amenințat și in trecut ca se sinucide, și-ar fi agresat mama și fiul pe care nu ii lasa sa paraseasca apartamentul. Intre timp, la fața locului a ajuns și un negociator care incearca dezamorsarea situației. Barbatul are probleme de comportament. In urma cu cateva luni a fost nevoie tot de intervenția unui negociator cand acesta a anunțat ca se sinucide. https://www.facebook.com/GazetaDambovitei.ro/videos/817207096535753… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

