- Incepand de marti, 2 iunie 2020, in Targoviste se redeschid doua Cabinete Medicale Dentare, aflate in subordinea Directiei de Asistenta Sociala (DAS) din cadrul Primariei Targoviste. Acestea sunt primele cabinete care se redeschid dupa aparitia pandemiei de COVID-19.

- Primarul Cristian Stan a dat o noua veste buna targoviștenilor. De aceasta data, veștile vin din domeniul sanatații. Incepand cu data de 2 iunie 2020, in Targoviște funcționeaza doua Cabinete Medicale Dentare Școlare, aflate in subordinea Direcției de Asistența Sociala (DAS) din cadrul Primariei Targoviște.

- Contextul epidemiei COVID-19 a reprezentat o stare de urgența medicala, dar și o stare de urgența sociala. Varstnicii peste 65 de ani, persoanele izolate, cetațenii care se afla in șomaj sau șomaj tehnic cu venituri foarte mici, varstnicii cazați in Camin și persoanele fara adapost au avut nevoie in…

- Doi angajati de la centre de ingrijire si asistenta din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Olt au fost confirmati cu coronavirus, urmand sa fie efectuata retestarea pentru toti rezidentii si personalul din respectivele unitati. Potrivit unui comunicat…

- Exista si politicieni care pun mana la propriu si ajuta in aceasta perioada delicata. Un exemplu este consilierul local, Laura Chindris. Aceasta a realizat manual cateva sute de masti de autoprotectie pe care le-a donat Directiei de Asistenta Sociala din Timisoara. “Am donat 300 de masti reutilizabile…

- 21 de nonagenari au fost aniversati, in perioada 6 – 7 aprilie, de Primaria municipiului Ramnicu Valcea cu ocazia intrarii in Clubul Longevivilor. Cu acest prilej, sarbatoritii au primit o Diploma aniversara si tichete sociale in valoare de 500 de lei (pentru varstele cuprinse intre 90 si 94 de ani),…

- Reprezentantii Primariei Municipiului Iasi au anuntat luni seara ca ofera, prin Directia de Asistenta Sociala, servicii de aprovizionare cu alimente, produse de igiena persoanelor varstnice autoizolate la domiciliu, lipsite de sprijinul familiei sau al unui apartinator, potrivit Agerpres.Potrivit…

- In baza recomandarii Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența in contextul epidemiei de coronavirus 2019-nCoV, Primaria Municipiului Pitești a decis inchiderea, incepand cu ziua de astazi, 11.03.2020, a tuturor creșelor aflate in subordinea Direcției de Asistența Sociala a Municipiului…